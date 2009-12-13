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Первые блюда на любой вкус: 5 рецептов

Воскресенье, 03 Мая 2020 г. 10:07 + в цитатник
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Классический борщ из свинины на косточке
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Ингредиенты:

• 230 г свинины на косточке;
• ½ небольшого кочана капусты;
• 6 картофелин;
• 1 свекла;
• 1 луковица;
• 1 морковка;
• 1 пучок укропа;
• 1 пучок зеленого лука;
• любое растительное масло;
• 2 ст. л. соли;
• 2,5 л очищенной воды.

Приготовление:

1. Залить свинину водой и варить 70 минут. В готовый бульон отправить брусочки картошки. Через 10 минут туда же высыпать мелко нашинкованную капусту. Посолить.

2. Приготовить обжарку из измельченных оставшихся овощей. Сначала довести до румяности лук с морковкой, затем добавить к ним тертую свеклу. Еще через 3 – 5 минут обжаривание переложить содержимое сковородки в суп.

3. Варить борщ еще четверть часа.

4. Посыпать готовый суп измельченной зеленью и сразу выключить.
Такой рецепт из свинины на косточке позволяет приготовить очень вкусный наваристый борщ. Подавать его вкусно с густой домашней сметаной.

Щавельные щи на мясном бульоне
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ингредиенты:

• 1,5 кг телячьей грудинки;
• 3 луковицы;
• 3 пучка свежего щавеля;
• 1 помидор;
• 1 морковь;
• 5 средних картофелин;
• 20 г сливочного масла;
• 15 мл рафинированного масла;
• 5 шт. гвоздики;
• лаврушка и горошек душистого перца по вкусу;
• 3 яйца;
• соль.

Приготовление:

1. Порубить грудинку. Замочить ее минут на 40, промыть. Сварить из нее бульон. Добавить целую луковицу вместе с кожурой.

2. Через 1,5 ч варки добавить соль, перец, лаврушку.

3. Из оставшегося лука и морковки приготовить зажарку. Всыпать в нее кусочки томата. Вместе тушить компоненты под крышкой четверть часа.

4. Мясо извлечь из кастрюли, снять с костей и мелко порезать. Вернуть в суп. Туда же засыпать брусочки картошки, измельченный щавель.

5. Когда бульон повторно закипит, влить в него взбитые яйца.

6. Варить суп до мягкости картошки.

Подать горячим со сметаной.

Грибной суп в мультиварке
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ингредиенты:

• полкило белых грибов;
• 4 картофелины;
• 60 г сливочного масла;
• по 1 шт. лука и моркови;
• 230 г плавленого сыра без добавок;
• соль и перец.

Приготовление:

1. В программе выпечки растопить сливочное масло. Обжарить до прозрачности измельченный лук.

2. Всыпать тертую морковку. Готовить в том же режиме еще 12 минут.

3. Выложить в мультиварку крупно порезанные промытые белые грибы.

4. Обжарить продукты до конца режима без крышки.

5. Всыпать в емкость кубики картошки. Влить 2 л воды. Посолить, поперчить будущий суп.

6. Активировать режим тушения. Готовить на нем суп 90 минут.

За 20 – 25 минут добавить кусочки плавленого сыра. Помешивать суп до его растворения.

Суп с фрикадельками из гречки и грибов
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ингредиенты:

• 270 г картошки;
• 90 г гречневой крупы;
• 230 г куриного фарша;
• 1 черешок сельдерея;
• 1 морковка;
• 1 луковица;
• 1 ст. л. масла оливы;
• 1 куриный бульонный кубик;
1,5 л воды;
• соль и специи по вкусу.

Приготовление:

1. Кубики картошки отправить в кастрюлю. Залить водой. Добавить бульонный кубик. Всыпать промытую гречку. Отправить основу для супа вариться до мягкости картошки.

2. Фарш посолить и сдобрить перцем. Перемешать. Сформировать из него небольшие фрикадельки.

3. Выложить в суп получившиеся мясные шарики. Готовить еще четверть часа.

За это время фрикадельки должны всплыть на поверхность.

4. Пока варится мясо, приготовить овощную заправку. Для этого смешать кубики сельдерея, лука и морковки. Обжарить на оливковом масле.

5. В уже почти готовый суп выложить овощную заправку. После очередного закипания варить еще 12 минут. Досолить по вкусу.

Разлить суп по порционным тарелкам и подать со свежим домашним хлебом.

Овощная солянка
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ингредиенты:

• 850 г белокочанной капусты;
• 2 луковки;
• 1 морковка;
• 2 картофелины;
• 4 шт. соленых бочковых огурцов;
• 350 г маринованных подосиновиков;
• 1 ч. л. поваренной соли;
• 3 ст. л. масла подсолнечного;
• специи по вкусу.

Приготовление:

1. Обжарить измельченный лук и морковку на подсолнечном масле. Овощи должны размягчиться и слегка зарумяниться. На этой уйдет 5 – 6 минут.

2. Нашинковать капусту как на салат. Отправить ее к зажарке. Продолжать готовить овощи еще четверть часа под закрытой крышкой.

3. Соленые бочковые огурцы нарезать мелкими кусочками. Таким же образом измельчить подосиновики.

4. Овощную зажарку вместе с грибами и огурцами выложить в кастрюлю. Залить водой. По вкусу можно влить и несколько ложек рассола от огурчиков.

5. Добавить в суп соль. Всыпать кубики картошки. Закрыть крышкой и варить еще полчаса.

Если уменьшить количество жидкости, по такому же рецепту получить приготовить и второе постное блюдо.
Рубрики:  Кухня разных стран/Первые блюда
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