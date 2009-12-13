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30 рецептов вафель для электровафельницы

Вторник, 06 Октября 2020 г. 07:13 + в цитатник
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1. СЛАДКИЕ ВАФЛИ.
Ингредиенты:
-яйца – 5 шт.
-сахар – 1 стакан
-маргарин – 200 гр.
-мука – 1 стакан
Приготовление:
Яйца взбить с сахаром. Маргарин растопить. Смешать яичную смесь, маргарин и муку. Должно получиться тесто консистенцией сметаны.

2. РАССЫПЧАТЫЕ ВАФЛИ.
-Картофельная мука — 1 стакан
-Маргарин — 100 г.
-Сахар — 1/2 стакана
-Яйцо — 3 шт.
-Лимон — 1 шт.
Взбить яйца с сахаром, слегка охлажденный растопленный маргарин влить во взбитые яйца, усиленно перемешивая. Добавить картофельную муку, тертую корку лимона и размешать.

3. НЕЖНЫЕ ВАФЛИ
-Маргарин — 125 г.
-Сахар — 30 г.
-Мука — 100 г.
-Яйцо — 4 шт.
-Сливки —4 ст. ложки
-Ванилин — по вкусу
Взбить маргарин, к нему понемногу добавить сахарный песок Яйца взбить до образования пены. Муку засыпать во взбитый маргарин порциями, чередуя с порциями сливок, постепенно перемешивая. В хорошо размешанное тесто вливают взбитые яйца и еще раз хорошо подмешивают.

4. ПРЕСНЫЕ ВАФЛИ
-Мука — 1 стакан
-Яйцо — 1 шт.
-Вода — 1 стакан
-Соль, сода — на кончике чайной ложки
Яичный желток соль и соду хорошо перемешать. Добавить полстакана воды, всыпать всю муку и тщательно перемешать, постепенно доливая остальную воду. Для получения сладких вафель добавить 2 столовые ложки сахара.

5. ПЕСОЧНЫЕ ВАФЛИ
-Мука — 2 стакана
-Сахар — 1/2 стакана
-Яйцо — 1 шт.
-Масло сливочное — 30 г.
-Вода — 0,5 л.
-Соль, сода — на кончике чайной ложки
-Ванилин — по вкусу
Масло комнатной температуры растереть с сахаром, добавить яйцо, соль, соду, ванилин и хорошо взбить. Добавить половину порции воды, положить муку и тщательно перемешать. Затем постепенно долить остальную порцию.

6. ВАФЛИ НА КЕФИРЕ (не сладкие)
-1 1/2 стакана муки
-1 ч. л. разрыхлителя
-1 ч. л. соды
-1/2 ч. л. соли
-2 стакана кефира
-1/3 стакана растительного масла
-2 яйца

7. ВАФЛИ НА МОЛОКЕ
-0,5 л молока
-1/2 пачки маргарина
-1 яйцо
-250 г сахара (я беру меньше - где-то 200 г)
-ванилин
Маргарин растопить.
Добавить яйцо, сахар, ванилин, перемешать миксером. Далее есть хитрость: чтобы тесто получилось без комочков, то я вначале добавляю муку и размешиваю, а потом по чуть-чуть добавляю молоко.
Если тесто становится жидким - опять муку, разбавляю молоком. И так, пока примерно 0,5 л молока не израсходуются.
Тесто должно получиться как густая сметана (но не деревенская, где ложка стоит).

8. ВАФЛИ НА СГУЩЁНКЕ
-маргарин 200 г;
-сгущенное молоко 1 банка;
-яйца 2 шт;
-крахмал 1 стакан;
-мука 1 стакан;
-сода (1/3 ч. л.), гашеная уксусом.
Маргарин размять, перемешать все ингредиенты, тесто не должно быть жидким. Немного теста класть на основание вафельницы, следить, чтобы вафли не сгорали.
Перед первой вафлей надо смазать вафельницу (обе поверхности), затем масло не нужно. Чтобы вафли были одинаковыми по цвету, слежу по часам с секундной стрелкой. Как только вафля готова, скручиваю ее трубочкой. Пробовала разные рецепты, но все не нравилось, если за один раз не съешь, вафли становились мягкими, а эти долго остаются хрустящими.

9. ВАФЛИ НА СМЕТАНЕ
-Яйца - 5 шт.
-Сахар - 5 ст. л
-Масло сливочное - 1 ст. л
-Сметана - 1/2 стакана
-Мука - 1 стакан
Белки отделить от желтков и поставить в холодильник. Желтки растереть с сахаром добела, добавить в них растопленное масло (не горячее), сметану; смешать, всыпать муку и хорошо размешать до получения однородной массы. Ввести в эту массу взбитые в густую пену охлажденные белки и осторожно перемешать сверху вниз.

10. ВАФЛИ СЛИВОЧНЫЕ
-сливочное масло — 125 г
-сахар — 3-4 ст. ложки
-мука — 1/2 стакана
-яйца — 4 шт
-сливки — 4 ст. ложки
-вода — 1 стакан
-ванильный сахар — по вкусу
Способ приготовления
Размягченное сливочное масло смешать с сахаром и ванильным сахаром.
Яйца разделить на белки и желтки.
Яичные желтки взбить с солью в однородную массу и переложить в размягченное сливочное масло с сахаром.
Получившуюся массу взбить при помощи миксера до образования пены.
Просеянную муку смешать с содой и небольшим количеством воды. Затем переложить в яично-масляную смесь и все тщательно перемешать.
После чего влить оставшуюся воду, сливки и перемешать до однородности.
Охлажденные яичные белки взбить в пышную пену, осторожно ввести в тесто и аккуратно перемешать деревянной лопаткой.
Жарить вафли в разогретой электровафельнице в течение 2-5 минут.

11. ВАФЛИ "МАМИНЫ"
-2 стакана (250 г) муки
-1 ч. л. разрыхлителя
-2 ст. л. сахара
-1 ч. л. соли
-2 стакана молока
-2 яйца
-2 ст. л. растительного масла
Способ приготовления
1. В большой миске смешайте муку, разрыхлитель, соль и сахар. Добавьте молоко, яйца и растительное масло, тщательно перемешайте.
2. Вафельницу слегка смазать маслом или сбрызнуть масляным спреем. Налейте нужное количество теста на горячую вафельницу. Выпекайте, пока вафли не станут золотисто-коричневого цвета.

12. ВАФЛИ "ЦАРСКИЕ"
-200 г сливочного масла
-75 г сахара (1/3 стакана)
-1 пакетик ванильного сахара
-щепотка соли
-6 яиц
-300 г муки (2 стакана)
-2 ч. л. разрыхлителя
-200 мл сливок
-немного газированной воды
-масло для смазки вафельницы
Способ приготовления
1. Взбить размягченное сливочное масло, сахар, ванильный порошок до пышности. По одному вводить яйца, продолжая взбивать.
2. Смешать муку и разрыхлитель. Добавлять в яично-масляную смесь попеременно со сливками, небольшими порциями. В конце добавьте немного минералальной воды с газом, чтобы получилось тесто консистенции густой сметаны, немного гуще чем на оладьи.

13. ВАФЛИ НА ЙОГУРТЕ
-3 яйца
-1.5 стакана (375 г) ванильного или фруктового йогурта
-1.25 стакана (150 г) муки
-2 ч. л. разрыхлителя
-1 ч. л. соды
-1/2 ч. л. соли
-100 г сливочного масла, растопленного
Способ приготовления
1. Разогрейте вафельницу в соответствии с инструкцией изготовителя. Взбейте яйца в большой миске, затем добавьте йогурт, муку, разрыхлитель, соду, соль, растопленное сливочное масло, смешивая до получения однородной массы.
2. Вылейте небольшое количество теста на горячую вафельницу. Тесто немного разойдется под крышкой. Пеките, пока не перестанет выходить пар, примерно 5 минут.

14. НЕЖНЫЕ ВАФЛИ С ТВОРОГОМ
-3 яйца
-0.5 стакана молока
-150 г творога
-3 ст. л. сахара
-3 ст. л. сливочного масла
-1/4 ч. л. соли
-1 стакан муки
--1/2 ч. л. разрыхлителя
Способ приготовления
1. Отделить белки и желтки.
2. Белок взбить до устойчивых пиков.
3. Муку смешать с солью и разрыхлителем.
4. Желток взбить с сахаром, добавить растопленное масло, молоко и творог.
5. Желтковую смесь смешать с мукой.
6. Добавить аккуратно белки, мешая сверху вниз, чтобы масса не опала.

15. ВАФЛИ К ЗАВТРАКУ
-2 1/2 стакана муки
-200 г сливочного масла
-3 яйца
-1/2 стакана сахара
-1 ч. л. ванильного экстракта
-щепотка соли
Способ приготовления
1. Муку смешать с солью. Яйца слегка взбить с сахаром. Добавить к яйцам ванильный экстракт.
2. Сливочное масло растопить. Добавить к маслу яйца с сахаром, хорошо вымесить ложкой.
3. По-немногу всыпать муку. Хорошо смешать до однородности.
4. Выпекать в электро-вафельнице или в вафельнице на плите.

16. БЕЛЬГИЙСКИЕ ВАФЛИ
-Маргарин мягкий (масло сливочное) — 125 г
-Сахар-песок — 75 г
-Ванильный сахар — 1 пакет.
-Яйцо куриное — 3 шт
-Мука пшеничная — 250 г
-Соль (щепотка)
-Молоко — 250 мл
-Минеральная вода — 125 мл
-Разрыхлитель для теста — 1/4 ч. л.
Отделить белки от желтков. Белки хорошо взбить.
Масло, сахар, ванилин, желтки и соль взбить до растворения сахара.
Смешать муку и разрыхлитель для теста. Влить в муку молоко и добавить масляно-сахарную массу.
После этого добавить минеральную воду и взбитые белки.
Все хорошо перемешать
При подаче можно посыпать корицей и сахарной пудрой.

17. ЛЬЕЖСКИЕ ВАФЛИ
-Мука — 400 г
-Яйцо — 2 шт
-Молоко — 140 мл
-Сахар (крупный) — 180 г
-Масло сливочное — 200 г
-Дрожжи (сухие) — 1.5 ч. л.
-Сахар ванильный — 1 пакет.
-Соль — 0.2 ч. л.
Половину молока подогреть /в микроволновке или на плите/. Добавить дрожжи, накрыть и оставить подниматься на 10 минут.
В оставшееся молоко разбить 2 яйца, добавить соль, всe хорошенько взбить венчиком.
В глубокой миске размять муку вместе со сливочным маслом. Добавить сахар, молоко с дрожжами и молоко с яйцами, хорошенько размешать деревянной ложкой или миксером на низкой скорости до состояния липкого теста. Накрыть и оставить подниматься минут на 30.
На рабочей поверхности, хорошо присыпанной мукой, разделить тесто на 12 частей.
Каждую часть скатать в шарик, обвалять в крупных кусочках сахара.

18. ВЕНСКИЕ ВАФЛИ.
-Сахар (можно больше, если хотите послаще) — 100 г
-Мука — 350 г
-Молоко — 1 ст.
-Масло сливочное — 200 г
-Яйцо — 3 шт
-Сок лимонный — 1 ст. л.
-Разрыхлитель теста — 2 ч. л.
Растереть масло с сахаром, добавить молоко и яйца, затем добавляем муку, разрыхлитель и лимонный сок, все перемешиваем.
Тесто готово!
Аккуратно ложкой выложить тесто на вафельницу и выпекать 3-5 минут до золотистого цвета.

19. ТВОРОЖНЫЕ ВАФЛИ "ЗОЛОТИСТЫЕ"
-Творог (нежирный) — 125 г
-Масло сливочное (растопленное) — 60 г
-Сахар — 3 ст. л.
-Цедра лимонная (тёртая, 1 лимона)
-Мука — 150 г
-Молоко — 1/8 л
-Яйцо — 3 шт
Творог смешать с растопленным маслом, добавить сахар и цедру лимона. Постепенно добавить муку и молоко. Отделить белки от желтков и добавить желтки в тесто.
Взбить белки в очень крепкую пену и осторожно подмешать в тесто. Выпекать вафли до золотисто-коричневого цвета.

20. ВАФЛИ КУКУРУЗНЫЕ
-Мука кукурузная — 150 г
-Яйцо куриное — 2 шт
-Масло сливочное — 50 г
-Молоко — 200 мл
-Мёд жидкий — 4 ст. л.
-Миндаль измельчённый (немного)
-Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
-Ром (можно без него) — 1 ч. л.
Из кукурузной муки, яиц, масла сливочного (растопить), молока, разрыхлителя, мёда и рома (если добавляете) замешиваем тесто и даём ему настояться 10-15 минут.
Добавляем миндаль и перемешиваем.
Вафельницу разогреваем (если нужно смазываем маслом) и заливаем тесто.
Выпекаем до золотисто-жёлтого цвета.

21. ВАФЛИ КРАХМАЛЬНЫЕ
-Масло сливочное (растопить) — 100 г
-Сахар-песок — 150 г
-Яйцо куриное — 3 шт
-Мука пшеничная — 100 г
-Крахмал — 100 г
-Разрыхлитель для теста — 1 ч. л.
Растопленное масло смешать с сахаром
Добавить яйца, взбить миксером
Добавить муку, крахмал и разрыхлитель. Тесто получается густое. Дать ему постоять минут 30
Выкладывать на смазанную вафельницу 1 ст. л. теста
Выпекать вафли до золотистого цвета.
Выход - примерно 12 вафель.

22. ВАФЛИ КОКОСОВЫЕ
-Масло сливочное (маргарин) — 150 г
-Мука — 300 г
-Стружка кокосовая — 100 г
-Сахар — 100 г
-Ванилин — 1 пакет.
-Яйцо — 3 шт
-Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
-Соль (щепотка)
Масло сливочное растопить, добавить сахар и ванилин, перемешать миксером. По одному добавить яйца. Всё перемешиваем.
В нашу смесь добавляем соль и кокосовую стружку. Перемешиваем.
А теперь всыпаем муку, смешанную с разрыхлителем. Всё тщательно перемешать.
Разогреваем нашу электровафельницу, выкладываем тесто.

23. ВАФЛИ "ЛАКОМКА"
-Яйцо — 4 шт
-Сметанa — 5 ст. л.
-Мукa — 4 ст. л.
-Крахмал — 2 ст. л.
-Сахар — 0.5 ст.
-Соль (щепотка)
Разбить яйца в миску.
Добавить сахар и размешать до растворения сахара.
Добавить сметану и перемешать при помощи венчика.
Всыпать муку и крахмал, поочереди, мешая венчиком до однородного состояния.
Вафельницу разогреть (можно выпекать и в духовке на пергаменте, выкладывая на растоянии по 1 ст. л.).
Вылить 1 ст. л. в форму и сразу же прижать крышкой.

24. ХРУСТЯЩИЕ ВАФЛИ.
-Яйцо куриное — 4 шт
-Маргарин — 200 г
-Сахар — 1 ст.
-Сахарная пудра — 1 ст.
-Мука — 1.5 ст.
-Ванилин
Маргарин растопить, немного остудить, добавить сахар, сахарную пудру, яйца, ванилин, муку. Тесто должно быть как сметана. Выкладываем столовой ложкой в вафельницу и печeм до желаемого цвета. Скручивать сразу горячими, иначе поломаются.

25. РЕЙНСКИЕ ВАФЛИ.
-Масло сливочное — 125 г
-Сахар — 0,5 ст.
-Мука — 1,5 ст.
-Яйцо — 2 шт
-Гвоздика (молотая) — 2 г
-Корица (молотая) — 2 г
-Цедра лимонная (тертая, 1 лимона)
Сначала взбиваем масло (комнатной температуры), к нему понемногу добавляем сахар, желтки, молотую гвоздику, корицу и лимонную цедру. Просеянную муку засыпаем порциями во взбитое масло и постоянно помешиваем. В хорошо размешанное тесто вливаем отдельно взбитые белки и ещe раз хорошо перемешиваем. Выпекаем до готовности.

26. ВАФЛИ ПОСТНЫЕ
-Сахар-песок — 0.5 ст.
-Масло подсолнечное — 1 ст. л.
-Мука пшеничная — 1 ст.
-Вода — 2/3 ст.
-Сода пищевая (на кончике ножа)
Смешать муку с сахаром и содой, влить воду и подсолнечное масло - получится тесто как на оладьи.
Выпекать как обычные вафли.
Количество компонентов дано на 1 порцию (примерно 10 тонких вафель).
Вафли получаются сладкими и вкусными.

27. ВАФЛИ ИЗ СЛОЁНОГО ТЕСТА.
Тесто слоeнное — 1 упак.
Мукa (Немного)
Пластинки теста разморозить и разрезать на полоски, обвалять слегка в муке (чтоб не прилипали к скалке), раскатать немного.
Положить в вафельницу одну полоску, прижать крышкой и 2 мин. поджарить.
Выложить на блюдо или доску (так же приготовить остальные пласты).

28. ВАФЛИ ШОКОЛАДНЫЕ.
1 ст. л. молока взбить с 2 желтками,
2 ст. л. сахара, 1 ст. л. какао, 2 ст. л. сл. масла, ванилином
и 1.5 ст. муки. Ввести 2 взб. желтка, перемешать. Выпечь вафли.

29. ВАФЛИ НА МАЙОНЕЗЕ.
250 гр. майонеза,3 яйца,200 гр. маргарина,
1 стакан крахмала,1,5 стакана сахара,
1 ч. л. соды погашенная уксусом,3 стакана муки.
Всё перемешать и выпекать вафли до золотистого цвета.

30. ВАФЛИ С КОРИЦЕЙ.
200г сл. масла взбить с солью,
1/4 ст. сахара, корицей, всыпать 1 ст. муки, перемешать.
Ввести 3 взб. белка, выложить в вафельницу, выпекать до золотисто-коричневого цвета.

Приятного аппетита!
Рубрики:  Кухня разных стран/Выпечка
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