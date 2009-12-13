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Подборка весенних салатов: 6 рецептов

Пятница, 02 Апреля 2021 г. 07:56 + в цитатник
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1. Салат из зеленой фасоли с яйцами

Ингредиенты:

Зеленая фасоль — 400 г
Яйца — 4 шт.
Чеснок — 1–2 зубчика
Оливковое масло — 1 ст. л.
Сметана — по вкусу

Приготовление:

1. Отварите яйца вкрутую и залейте холодной водой.
1. Очистите и нарежьте зеленую фасоль. Вскипятите воду, посолите по вкусу, добавьте фасоль и отварите до желаемой мягкости (5–10 минут). Ополосните готовую фасоль в дуршлаге под струей холодной воды.
2. Разогрейте в сковороде 1 столовую ложку оливкового масла на среднем огне, добавьте зеленую фасоль и обжарьте с маслом в течение 5 минут, помешивая.
3. Переложите жареную фасоль в салатник, выдавите сверху чеснок.
4. Очистите яйца и нарежьте их в салатник с фасолью.
5. Подсолите по вкусу, заправьте сметаной и перемешайте.

2. Салат "Торжество" с курицей и черносливом

Ингредиенты:

Куриная грудка — 200 г
Картофель (крупный) — 1 шт.
Огурец соленый — 1 шт.
Яйца — 2 шт.
Чернослив — 100 г
Майонез — 2 ст. л.

Приготовление:

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Картофель отварите до готовности, охладите и очистите. Яйца отварите вкрутую. Куриную грудку отварите в слегка подсоленной воде до готовности.
2. Картофель натрите на крупной терке, куриную грудку мелко порежьте ножом.
3. Яйца разделите на белки и желтки, белки натрите на мелкой терке, желтки измельчите вилкой. Огурец мелко порежьте или натрите на крупной терке.
4. Чернослив залейте кипятком на 10 минут, затем воду слейте, а чернослив мелко нарежьте.
5. На плоскую тарелку установите сервировочное кольцо. На дно выложите картофель и смажьте майонезом.
6. Выложите измельченный соленый огурец. Толщину слоя регулируйте по своему вкусу. Сверху смажьте майонезом.
7. Сверху выложите куриную грудку. Сверху - сеточка майонеза.
8. Выложите чернослив.
9. Следующим слоем выложите натертый белок и смажьте майонезом.
10. Сверху выложите желток.
11. Аккуратно снимите сервировочное кольцо. Украсьте салат по своему вкусу.

3. Салат с пекинской капустой, курицей и кукурузой

Ингредиенты:

Капуста — 1 шт.
Лук — 1 шт.
Грудка куриная — 1 шт.
Растительное масло — по вкусу
Кукуруза консервированная — 1 банка
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу
Травы — по вкусу
Зелень — по вкусу
Бальзамический уксус — по вкусу
Сухарики — по вкусу

Приготовление:

1. Капусту вымойте, обсушите, при необходимости снимите верхние листья.
2. Подготовьте остальные ингредиенты. Грудку вымойте, обсушите, посолите и поперчите по вкусу. Выложите на сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте до готовности.
3. Нашинкуйте капусту и выложите в глубокий салатник.
4. Туда же добавьте кукурузу, измельченную зелень и сухарики. Мелко нарежьте луковичку.
5. Курочку остудите немного и нарежьте.
6. Посолите и поперчите салат по вкусу, добавьте по желанию сушеные травы (базилик, орегано). Заправьте маслом и бальзамическим уксусом. Перемешайте и подавайте к столу.

4. Салат "Коррида" с крабовыми палочками

Ингредиенты:

Помидор — 2 шт.
Крабовые палочки — 100г
Чеснок — 1 зубчик
Сыр твердый — 70 г
Консервированная кукуруза — 150 г
Сухарики — 50 г
Майонез — 3 ст. л.

Приготовление:

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Помидоры выбирайте тугие и достаточно твердые.
2. Каждый помидор промойте под проточной водой. Разрежьте помидоры пополам и в каждой четвертушке удалите мякоть, благодаря чему наш салат не потечет. Порежьте мясистую часть помидоров на кусочки, добавьте пропущенный через пресс чеснок и соль, перемешайте.
3. На тарелку установите сервировочное кольцо. Первым слоем выложите помидорную массу, сверху покройте сеточкой майонеза.
4. Крабовые палочки нарежьте мелким кубиком и выложите следующим слоем, снова покройте майонезом.
5. Выложите слой консервированной кукурузы и смажьте майонезом.
6. Сыр натрите на мелкой терке и выложите последним слоем.
7. Украсьте все сухариками. Вкус сухариков можно выбирать любой, какой вам нравится.
8. Дайте салату слегка пропитаться, а затем аккуратно снимите сервировочное кольцо.

5. Диетический куриный салатик

Это вкусный, сытный и полезный салатик

Ингредиенты:

Филе куриное — 400 г
Капуста китайская — 200 г
Огурец — 1 шт.
Перец сладкий — 2 шт.
Йогурт — 200 г
Масло оливковое — 2 ст. л.
Помидоры — 4 шт.
Яйца куриные — 2 шт.
Соль — по вкусу
Перец черный — по вкусу

Приготовление:

1. Куриное филе нарезать на не слишком толстые кусочки (каждый весом примерно 100 г). Слегка отбить молоточком.Посолить и поперчить. Обжарить на сковороде-гриль в 1 ст. л. оливкового масла до готовности. Снять мясо со сковороды и дать остыть.
2. Пекинскую капусту (только листья) порвать на куски. Огурец и сладкий перец нарезать соломкой. Выложить овощи на капусту, приправить по вкусу.
3. Куриное филе нарезать на длинные полоски. Выложить к овощам.
4. Приготовить заправку: смешать натуральный йогурт, 1 ст. л. оливкового масла, соль и перец .
5. Полить заправкой овощи и курицу, выложить на салат нарезанное отварное яйцо и дольки помидоров. Приправить по вкусу. Сразу подавать к столу.

6. Салат "Полезный"

Ингредиенты:

Морская капуста — 200 г
Сыр тертый — 100 г
Лук репчатый — 1 шт.
Яйцо вареное — 3 шт.
Горошек консервированный — 150 г
Соль — по вкусу
Майонез — по вкусу

Приготовление:

1. С капусты слейте жидкость.
2. Добавьте горошек.
3. Лук нарежьте кубиком и добавьте к остальным ингредиентам.
4. Добавьте тертый сыр.
5. Добавьте майонез. Не забудьте посолить и поперчить.
6. Всё перемешайте.
7. Подайте к столу.


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Рубрики:  Кухня разных стран/Салаты
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