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Блинный торт на закуску и на десерт: 3 рецепта

Воскресенье, 01 Марта 2020 г. 13:41 + в цитатник
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Первым делом испечем тонкие блины — основу торта.
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На 15-18 штук тебе понадобится:

2 яйца,
1 стол. ложка сахара,
по 1/2 чайн. ложки соли, соды и лимонной кислоты,
300 мл молока,
300 г муки,
1 стол. ложка растительного масла, а также растительное масло для выпекания блинов.

Яйца нужно взбить миксером, добавить соль, сахар и соду. Влить половину молока, 1 стол. ложку растительного масла и хорошо все перемешать. Затем всыпать муку и приготовить однородное тесто без комков, постепенно подливая оставшееся молоко. Лимонную кислоту развести 1 стол. ложкой горячей воды, добавить в тесто и перемешать. На раскаленной сковороде, смазанной растительным маслом, сразу выпечь тонкие блины.

Торт из блинчиков а-ля «Монастырская изба»
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ПОНАДОБИТСЯ:

15-18 блинов
200 г клубничного или вишневого джема
200 г очищенных грецких орехов
300 г очень густой сметаны
шоколадная стружка для украшения

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Грецкие орехи порубить или измельчить в блендере и затем перемешать с джемом.
2. Промазать каждый блинчик получившейся смесью и свернуть его трубочкой.

3. Сметану взбить миксером с оставшимся сахаром.

4. Блинчики с начинкой сложить друг на друга, чтобы получилась пирамидка. Полить сметанным кремом и убрать в холодильник минимум на 1 ч. Перед подачей на стол украсить торт шоколадной стружкой.

Закусочный торт с семгой
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ПОНАДОБИТСЯ:

10 блинов
200 г слабосоленого лосося
2 зубчика чеснока
100 г зелени укропа
300 г диетического творога
2 стол. ложки сметаны 30 %-ной жирности
соль
перец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Чеснок очистить и пропустить через пресс. Зелень укропа вымыть, обсушить и нарубить. Рыбу нарезать маленькими ломтиками.

2. Творог смешать с чесноком, зеленью и сметаной. Подмешать рыбу, немного посолить и поперчить.

3. На плоскую тарелку уложить блин, сверху равномерно распределить немного начинки. Накрыть другим блином, снова намазать начинкой. Так уложить все блины. Дать торту настояться в холодильнике 1 ч. Перед подачей украсить по вкусу.

Блины с карамелизованными яблоками
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ПОНАДОБИТСЯ

Для теста:

1 стакан теплого молока
150 г муки
2 ст. л. сахара
1 яйцо
щепотка соли
1,5 ст. л. растительного масла
1 ч. л. какао

Для карамелизированных яблок:

3 крупных яблока
50 г сливочного масла
3 ст. л. сахара

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. В миску просеять муку. В середине сделать углубление и влить взбитое яйцо. Добавить полстакана теплого молока и тщательно перемешать, постепенно подливая молоко. Затем всыпать сахар и соль, влить растительное масло. Еще раз все перемешать и оставить на 20 мин.
2. В отдельной посуде соединить какао с 1 ч. л. сахара. Добавить 3-4 ст. л. светлого блинного теста и тщательно перемешать. Комочков быть не должно! Перелейте шоколадное тесто в подготовленную бутылку или кондитерский мешок.
3. Смазать сковороду маслом (только для первого блина, потом не нужно). Влить черпак теста, быстро вращая сковородку так, чтобы тесто занимало всю поверхность и растеклось равномерным слоем. И сразу нарисовать на блинчике шоколадные полоски. Делать это нужно быстро, пока светлое тесто полностью не «схватилось» и не затвердело. Подрумянить нижнюю сторону, перевернуть блинчик. Подержать его на среднем огне не более минуты и выложить на тарелку.
4. Для карамелизированных яблок. Яблоки очистить и порезать мелкими кубиками. На сковороде растопить сливочное масло, добавить яблоки и обжарить 3 мин. Затем добавить сахар и снова жарить 5 мин. Остудить при комнатной температуре.
5. Блинчики смазать начинкой и свернуть.
Рубрики:  Кухня разных стран/Закуски
Кухня разных стран/Десерты
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