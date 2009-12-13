Записи Друзья Комментарии
Prettyke
Аватар Prettyke

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Prettyke

 -Цитатник

Как жить в здравии и радости... - (0)

Заповеди 104-летнего мудреца Андрея Ворона: как жить в здравии и радости Мудрость долгожител...

Лосось, фаршированный шпинатом и сыром - (0)

https://www.sloosh.ru/ Ингредиенты:⠀ Филе лосося — 4 шт. Оливковое ...

Эфирные масла от морщин - (0)

...

Мои любимые позы лежа от боли в пояснице, усталости ног и отёков - (1)

Друзья, сегодня я хочу показать вам три простые позы, которые очень люблю и включаю практиче...

Подушка в форме цветка крючком схема и видео мастер класс - (0)

Красивый предмет интерьера — декоративная подушка в виде цветка, связанная крючком. Рукодельницы м...

 -Метки

автоматы онлайн аппараты онлайн вулкан гороскопы диагностика заболеваний интересные люди интересные места планеты интересные факты мудрые мысли новый год онлайн казино онлайн развлечения позитив полезные советы поэзия поэты пп рецепты психологическая практика психологические методики психологические тесты рецепты блинов рецепты блюд из курицы рецепты блюд из мяса рецепты блюд из овощей рецепты блюд из рыбы рецепты варенья рецепты вторых блюд рецепты выпечки рецепты десертов рецепты закусок рецепты запеканок рецепты кексов рецепты напитков рецепты пирогов рецепты пирожков рецепты пиццы рецепты салатов рецепты супов рецепты тортов рецепты тортов без выпечки советы для дома советы для женщин советы для семьи туризм упражнения для здоровья упражнения для спины фотографии животных фотографы художники цитаты

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 13.12.2009
Записей: 5507
Комментариев: 27945
Написано: 47837



Запекаем в горшочках

Среда, 01 Апреля 2020 г. 08:55 + в цитатник
Шпаргалочка для хозяек: какие продукты и в каких пропорциях добавлять для запекания в горшочках.
2
Рубрики:  Кухня разных стран/Вторые блюда
Метки:  


Процитировано 24 раз
Понравилось: 20 пользователям
Нравится



К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте