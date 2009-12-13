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Рецепты постных блюд

Среда, 15 Апреля 2020 г. 09:47 + в цитатник
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Постный салат оливье
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ИНГРЕДИЕНТЫ

1. Варенный картофель 820 г
2. Морковь (нарезанная кубиками) 225 г
3. Соленые огурцы 220 г
4. Постный майонез 8 ст. л.
5. Морская соль (мелкая) 2 ч. л.
6. Винный уксус 1,5 ч. л.
7. Укроп (для декора) по желанию
8. Зеленый горошек (замороженный) 225 г
9. Сыр тофу,или консервированная фасоль 100 г
10. Оливки 20-30 шт.

Количество персон: 8
Выход блюда: 1500 г

Сварить картофель, почистить и мелко нарезать. Некоторые люди чистят и нарезают картофель предварительно, перед варкой, но мы не рекомендуем это делать. Сложно переоценить значение данного момента, так как он отражается на конечном вкусе. Если картофель приготовить в кожуре, то он будет иметь значительно лучший аромат, что придаст интересные вкусовые оттенки вашему оливье

Пока варится картофель, можно порезать, солёные огурцы и морковь кубиками и подготовить горошек (вы можете так же использовать замороженный горох и морковь, которая уже нарезана на мелкие кубики). Оливки можно нарезать кружочками, а сыр тофу кубиками или небольшими полосками.

Смешать все ингредиенты в одной миске и тщательно перемешать, заправив веганским майонезом.

Постные котлеты из красной фасоли
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Возьми на заметку рецепт постных котлет из красной фасоли, картофеля, чеснока и зелени.

Ингредиенты

сухая красная фасоль 250 г
очищенный картофель 2 шт.
лук 1/2 шт.
зубчик чеснока 1-2 шт.
мука или панировочные сухари для обваливания
крупная соль 1 ч.л.
зелень по вкусу
больше 180 мин 4 порции

1. Фасоль замочить на ночь в холодной воде, утром поменять воду и отварить до готовности (около часа).

2. Нарезанный картофель отварить до готовности. Смешать его с фасолью, мелко порубленным луком, пропущенным через пресс чесноком, зеленью и солью. Пропустить все через мясорубку.

3. Из полученной массы слепить котлеты, обвалять в муке или сухарях.

4. Обжарить на растительном масле с двух сторон.

Картофель с розмарином по рецепту Джейми Оливера
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Картофель получается очень вкусным!

Ингредиенты

картофель 1,5 кг
розмарин 1 пучок
чеснок 1 головка
оливковое масло
соль (морская)
свежемолотый перец

Приготовление

Картофель вымыть и очистить. Еще раз промыть холодной водой, чтобы смыть крахмал. Крупный картофель разрезать на 2-4 части, мелкий оставить целиком. Сложить картофель в кастрюлю, залить водой (чтобы она полностью покрывала картофель) и посолить. Довести до кипения и с момента закипания варить около 10 минут на среднем огне. Откинуть картофель на дуршлаг и оставить на пару минут, чтобы он высох и стекла лишняя жидкость. На дно формы или противня налить немного оливкового масла и выложить картофель в один слой. Немного посолить и поперчить.
Запекать около 30 минут в заранее разогретой до 190°C духовке, до золотистого цвета.
Через полчаса вынуть форму с полуготовым картофелем из духовки и !внимание! самый важный момент, как уверяет Джейми :) Нужно придавить картофель в форме картофелемялкой, немного сплюснуть его. Это делается для того, чтобы увеличить площадь соприкосновения картофеля с дном противня - помогает образованию корочки на бОльшей площади картофеля, и он более равномерно пропекается.
У розмарина оборвать листики и сложить в миску. Добавить неочищенные зубчики чеснока, сбрызнуть 1-2 столовыми ложками оливкового масла (Джейми еще добавлял немного красного винного уксуса, но это дело вкуса) и перемешать.
Выложить розмарин с чесноком и маслом на картофель.
Вернуть форму в духовку и запекать еще около 40-45 минут, до румяной корочки. Готовый картофель сразу подавать к столу, горячим он вкуснее всего.

Постный салат "Селедка" под шубой
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Многие полагают, что у вегетарианцев и веганов, которые вообще питаются только растительной пищей, не может получиться полноценное праздничное застолье. Давайте развеем этот миф, ведь существует столько рецептов вкуснейших блюд, приготовленных без мяса и вообще продуктов животного происхождения, что веганский праздничный стол будет выглядеть не менее красиво, а блюда будут вкусными и сытными.

Ингредиенты веганской Селедки под шубой.

Свекла – 1 шт. (крупная)
Морковь – 2 шт.
Картофель – 4 шт.
Огурцы соленые – 3 шт.
Майонез постный – 200 г
Морская капуста консервированная — банка.

Как приготовить веганскую «селедку под шубой».

1. Прежде всего, необходимо отварить овощи. Тщательно промываем их под проточной водой (лучше всего с помощью щетки). Обычно все овощи отваривают вместе, вынимая из воды по мере готовности, но я предлагаю другой вариант. Даже если варить все овощи в мундире, свекла неизбежно их окрасит. Чтобы этого не произошло, я варю свеклу в кастрюле, а на кастрюлю ставлю алюминиевый дуршлаг, и в нем на пару под крышкой варятся картошка и морковь. Так, кстати, получается намного полезнее. Готовность овощей можно легко проверить ножом или вилкой.
2. Отваренные овощи ополаскиваем холодной водой и даем им время остыть, затем очищаем от кожуры и натираем по отдельности на мелкой или средней терке.
3. На блюдо выкладываем слой натертого картофеля, разравниваем его вилкой и покрываем слоем майонеза.
4. Вторым слоем выкладываем морскую капусту и выкладываем ровным слоем соленые огурцы, нарезанные кубиками. Смазываем майонезом.
5. Опять укладываем капусту, а на неё – равномерным слоем морковь. И опять-таки смазываем майонезом.
6. Последним идет слой свеклы, смазанный майонезом. Салат нужно выдержать в холодильнике не менее 2 часов, а перед подачей украсить по своему вкусу.

Приятного аппетита!

Банановое мороженое (постное)
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Ингредиенты:

1. бананы сладкие средние – 6 шт.;
2. пудра сахарная – 2 ст. ложки (можно чуть больше или чуть меньше);
3. сок лимона – 1 ст. ложка.

Способ приготовления:

Бананы обожают все! Они сладенькие, приятные, из них можно приготовить огромное количество всего вкусненького. Это отличный перекус и неплохое дополнение к легкому завтраку. Но есть нечто особенное, что мы любим еще больше – мороженое. А что, если соединить этих два продукта? Получится удивительно вкусное банановое мороженое!
Бананы очищаем от кожуры и нарезаем кружочками приблизительно 5 мм. толщиной. Укладываем продукт в пластиковый контейнер, подходящий по размеру, и отправляем фрукт на часов 5-6 в морозильник.

Теперь нам понадобится измельчитель, насадка для стержневого блендера. В специальную емкость перекладываем замороженные бананы, посыпаем сверху сахарной пудрой и поливаем соком лимона, все перемалывает в течение нескольких минут до однородной консистенции.

Теперь взбитую массу укладываем в подходящий по размеру контейнер и отправляем его в морозилку на пару часов. Банановое мороженое готово!

На что обратить внимание.
1. Чтобы получилось нежное однородное пюре, нужно взбивать довольно долго. Если поторопиться, в массе могут обнаружиться комки.
2. Для улучшения вкуса можно добавить в банановую массу орехи и шоколад.
3. Если постный вариант вам ни к чему, добавьте в мороженое немного молока или сливок.

Шампиньоны с луком и орехами
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Ингредиенты:

Крупные шампиньоны – 10 шт
Лук 1 шт
Чернослив – по желанию
Грецкие орехи – 50 гр
Соль, перец – по вкусу
Растительное масло – по вкусу
Постный майонез – по вкусу

Рецепт приготовления шампиньонов, фаршированных луком и орехами:
Сначала шампиньоны необходимо помыть, вырезать ножки и мелко их нашинковать. Затем лук очень мелко порезать и пассеровать на растительном масле. Добавить мелко нарезанные ножки грибов и готовить до мягкости.
Грецкие орехи измельчить. Чернослив замочить, затем мелко порезать. Смешать шампиньоны с орехами и черносливом. Заполнить этой смесью шляпки грибов. Уложить на противень и каждую шляпку полить постным майонезом. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета. При подаче посыпать зеленью.
Приятного аппетита!

Постное печенье с морковью
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Постное печенье с морковью и изюмом — альтернатива обычной выпечке для тех, кто не привык отказываться от сладкого даже в пост.

Эти печенья очень быстро готовятся, не требуют массу времени, получаются очень вкусными и полезными, не калорийными, так как основная часть печенья – это морковь и овсянка.

К тому же, оно долго не черствеет.

Ингредиенты:

морковь — 1 шт большая
масло растительное — 0,5 стакана (можно меньше)
сахар — 0,5 стакана
мука — 5 ст.л.
овсяные хлопья — 5 ст.л.
изюм или любые сухофрукты — 1/3 стакана
Приготовление:

Морковь очистить и натереть на мелкой терке.

Крупные сухофрукты порезать помельче.

Натертую морковь соединить с маслом, сахаром, сухофруктами, добавить овсяные хлопья, перемешать.

Добавить муку и замесить тесто, оно будет густым и липким.

Тесто выкладывать на смазанный маслом противень с помощью столовой ложки, формируя небольшую лепешку.

Выпекать постное печенье с морковью в духовке, нагретой до 180*С, в течении 20-25 минут до золотистого цвета.

Печенье достать из духовки, остудить и подавать к чаю. Приятного чаепития!

Лимонный пирог «Вкусный пост»
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Ингредиенты

Для теста:

750 гр. муки
6 ст.л. сахара
10 ст. л. растительного масла
12 ст. л. ледяной воды
1 ч.л. разрыхлителя
Для начинки:

3 лимона
250 гр. сахара
50 гр. манки
2 ст.л. коричневого сахара
Шаги

Шаг 1
Смешать в одной емкости просеянную муку, сахар и разрыхлитель.

Шаг 2
В другой посуде смешиваем жидкие ингредиенты и вливаем в сухую смесь.

Шаг 3
Замешиваем тесто, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем на 1 час в холодильник.

Шаг 4
Пока наше тесто отдыхает займемся приготовлением начинки. Вымытые лимон порезать мелким кубиком, засыпать сахаром и манкой и дать постоять 30 минут.

Шаг 5
Достаем наше тесто из холодильника, делим на две неравные части.

Шаг 6
Большую часть раскатываем и переносим в форму, сформировав бортики.

Шаг 7
Выкладываем нашу начинку на тесто.

Шаг 8
Раскатываем вторую часть теста и накрываем пирог, хорошо защипываем края.

Шаг 9
Присыпаем наш пирог сахаром, делаем крестообразный небольшой надрез, для выхода пара.

Шаг 10
Отправляем пирог на 30-40 минут в нагретую до 170 градусов духовку. Время выпекания регулируйте относительно своей помощницы- духовки. Зарумянившийся пирог достаем из духовки и даем остыть на решетке.
Рубрики:  Кухня разных стран/Выпечка
Кухня разных стран/Салаты
Кухня разных стран/Десерты
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